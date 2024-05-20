طلاب جامعة حلوان في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية (صور)

شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرق صروح التدريب العسكري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

جاءت المشاركة الطلابية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير التربية العسكرية بالجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات لتنمية انتمائهم ووعيهم الوطني، مشيرًا إلى أن هذا يسهم في بناء الوعي وتعزيز الولاء للوطن.

خلال الزيارة، تابع الطلاب عرضًا لفيلم تقديمي عن الأكاديمية العسكرية المصرية، كما التقطوا صورة تذكارية أمام مبنى قيادة الأكاديمية.

كما تجول طلاب جامعة حلوان في ميادين الفروسية واللياقة البدنية وزاروا القبة السماوية.

والتقى طلاب جامعة حلوان بالفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الذي حثهم على أهمية الحفاظ على الوطن، مؤكدًا أن مصر أمانة في أعناق كل مصري محب لوطنه.

وفي ختام الزيارة، قام الفريق أشرف سالم بإهداء درع الأكاديمية إلى رئيس جامعة حلوان، تقديرًا له.

جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمدينة 15 مايو

ونظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات في جامعة حلوان بتنظيم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي ب (290) فدان بمدينة 15 مايو، حيث تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتوعوية من خلال الكشف وصرف الأدوية للمرضى، و تخللتها ندوات توعوية عن صحة المرأة وكيفية التعامل مع الأمراض السارية مثل مرض السكري وأمراض الضغط والقلب وأمراض الأورام، إلى جانب التوعية الصحية للمرضى وتوزيع مطويات ومطبوعات وملصقات عن طرق الوقاية والعلاج، مع تقديم خدمات قياس الضغط والسكر للمرضى.

ونظمت القوافل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتم تحديد خمسة تخصصات طبية للكشف على المرضى، وهي (الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن) مع وجود صيدلية لصرف العلاج اللازم، حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1125 مريضًا على مدار يومي القوافل.