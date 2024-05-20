عاجل
حزب الله يقصف مواقع لجيش الاحتلال في ثكنة راميم بـ 7 صواريخ بركان
الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

طلاب جامعة حلوان في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية (صور)

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرق صروح التدريب العسكري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

عقد حلقة تحكيمية لمناقشة وتقييم الأفكار الابتكارية في مسابقة حلوان تبتكر

ضوابط تقديم الطلاب في جامعة حلوان الأهلية 2024

جاءت المشاركة الطلابية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير التربية العسكرية بالجامعة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات لتنمية انتمائهم ووعيهم الوطني، مشيرًا إلى أن هذا يسهم في بناء الوعي وتعزيز الولاء للوطن.

خلال الزيارة، تابع الطلاب عرضًا لفيلم تقديمي عن الأكاديمية العسكرية المصرية، كما التقطوا صورة تذكارية أمام مبنى قيادة الأكاديمية. 

كما تجول طلاب جامعة حلوان في ميادين الفروسية واللياقة البدنية وزاروا القبة السماوية.

والتقى طلاب جامعة حلوان بالفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، الذي حثهم على أهمية الحفاظ على الوطن، مؤكدًا أن مصر أمانة في أعناق كل مصري محب لوطنه.

وفي ختام الزيارة، قام الفريق أشرف سالم بإهداء درع الأكاديمية إلى رئيس جامعة حلوان، تقديرًا له.

جامعة حلوان تنظم قوافل طبية توعوية بمدينة 15 مايو

ونظمت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات في جامعة حلوان بتنظيم قوافل طبية توعوية بمناطق الإسكان الاجتماعي ب (290) فدان بمدينة 15 مايو، حيث تم تقديم الخدمات الطبية العلاجية والتوعوية من خلال الكشف وصرف الأدوية للمرضى، و تخللتها ندوات توعوية عن صحة المرأة وكيفية التعامل مع الأمراض السارية مثل مرض السكري وأمراض الضغط والقلب وأمراض الأورام، إلى جانب التوعية الصحية للمرضى وتوزيع مطويات ومطبوعات وملصقات عن طرق الوقاية والعلاج، مع تقديم خدمات قياس الضغط والسكر للمرضى.

ونظمت القوافل تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتم تحديد خمسة تخصصات طبية للكشف على المرضى، وهي (الباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن) مع وجود صيدلية لصرف العلاج اللازم، حيث تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1125 مريضًا على مدار يومي القوافل.

مواد متعلقة

مباحثات بين وزير التعليم العالي ووفد جامعتي إسكس وباث البريطانية

فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال- اليونسكو" من أجل المرأة في العلم

معهد إعداد القادة يبحث التعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا

توقيع بروتوكول مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة المالية لدعم البحث العلمي

تنبيه مهم من التربية والتعليم لطلاب "أبناؤنا في الخارج" 2024

نائب وزير التربية والتعليم: توفير فضاءات تعليمية مبتكرة افتراضية ومادية

أبناؤنا في الخارج| إتاحة امتحانات اللغة الأجنبية للمرحلة الابتدائية 2024

تكليف ابتسام تميم قائمًا بأعمال مدير المكتب الإعلامي بوزارة التعليم العالي
الجريدة الورقية