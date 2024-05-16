ضوابط تقديم الطلاب في جامعة حلوان الأهلية 2024

أعلنت جامعة حلوان الأهلية ضوابط التقديم الإلكتروني في الجامعة للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادات المختلفة.

وفتحت جامعة حلوان الأهلية التقديم إلكترونيًا للعام الدراسي الجديد للتسجيل المبكر للالتحاق بكليات والبرامج المختلفة.

ضوابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية

التسجيل في جامعة حلوان الأهلية إلكترونيًا بداية من يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024. يكون التسجيل فى البرامج الدراسية بجميع كليات الجامعة وهي: كلية طب الأسنان، وكلية الهندسة، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وكلية العلوم، وكلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية. يكون التسجيل في جامعة حلوان الأهلية في ضوء الحد الأدنى الخاص بكل سنة من السنوات وفقاً لسنة حصول الطالب على الشهادة. جامعة حلوان الأهلية ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء.

خصصت جامعة حلوان الأهلية رابطا إلكترونيًا خاصا بالتقديم للعام الدراسي المقبل، على أن يكون التقديم إلكترونيا فقط.

رابط التقديم في جامعة حلوان الأهلية

خصصت جامعة حلوان الأهلية رابط إلكتروني للتقديم في البرامج الدراسية المختلفة للعام الدراسي الجديد لمختلف الشهادات.

وللتقديم في كليات جامعة حلوان الأهلية للعام الدراسي المقبل (اضغط هنا).



وخصصت جامعة حلوان الأهلية أرقام هاتفية للإجابة على أي استفسارات يمكن التواصل عليها، وهي:(01100650044) (01100440119).

نبذة عن جامعة حلوان الأهلية

تعد جامعة حلوان الأهلية غير هادفة للربح، وأنشئت بالقرار الجمهوري رقم 42 لسنة 2022.

ويقع مقر جامعة حلوان الأهلية في حرم جامعة حلوان بعين حلوان في مدينة حلوان بمحافظة القاهرة.

وتقع جامعة حلوان الأهلية على مساحة 16.8 فدان (المساحة الإجمالية 52 فدان تقريبا) كمرحلة أولى وتتكون من ثمان كليات تخدم جميع القطاعات الطبية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم والحاسب والفنون والانسانيات وإدارة الأعمال وغيرها.

وتطبق جامعة حلوان الأهلية تقنيات التعليم والتعلم والبحث العلمي الحديثة والمبتكرة لتوفير تعليم شامل وعالي الجودة لتجهيز خريجين قادرين على التنافس محليا ودوليا ليكونوا قادة المستقبل.

وجهزت جامعة حلوان الأهلية وفق أعلى مستويات الجودة وطبقا للتصميمات العالمية وبما يتواءم مع متطلبات الجيل الرابع من الجامعات الذكية المتطورة.



