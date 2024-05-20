سعر الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين

سجل سعر الريال السعودى تراجعًا أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 20-5-2024، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 12.43 جنيه للشراء، و12.46 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.47 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

12.47 جنيه للشراء.

12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

12.43 جنيه للشراء.

12.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

12.43 جنيه للشراء.

12.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

12.36 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك أبو ظبى التجاري

12.13 جنيه للشراء.

12.47 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

12.40 جنيه للشراء.

12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

12.37 جنيه للشراء.

12.45 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، أمام العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 20-5-2024، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب تصريحات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، رغم ظهور علامات تشير لتباطؤ التضخم.

واستقر الين الياباني عند 155.74 للدولار، مع ترقب المتعاملين لأي مؤشرات على تدخل حكومي. وتحركت العملة في نطاقات ضيقة خلال جلستي التداول الماضيتين بعد بداية مضطربة لشهر مايو في أعقاب تدخلات مشتبه بها من طوكيو لدعم الين.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل ارتفعت بأقل من المتوقع، مما أدى إلى توقع الأسواق خفضا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، أو على الأقل خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لكن تعليقات العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاءت حذرة بشأن موعد خفض الفائدة.

ودفع ذلك المتعاملين إلى تقليص توقعات الخفض هذا العام إلى حوالي 46 نقطة أساس، فيما رأوا أن المركزي الأميركي سيتجه لخفض واحد فقط للفائدة في نوفمبر. وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، المقرر صدوره في 31 مايو.

كما تتجه الأنظار إلى محضر الاجتماع الأحدث لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره الأربعاء. ومن المقرر أيضا صدور مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة هذا الأسبوع، إلى جانب عدد من التصريحات لرؤساء بنوك احتياطية.