انخفاض جماعي لأسعار العملات بالبنوك اليوم الإثنين

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية، تراجعًا بشكل جماعي أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين 20-5-2024، ليسجل سعر الدولار 46.72 جنيه للشراء، و46.82 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر اليورو سجل 50.76 جنيه للشراء، و50.95 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

46.79 جنيه للشراء.

46.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

50.70 جنيه للشراء.

51.00 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

59.17 جنيه للشراء.

59.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.47 جنيه للشراء.

12.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

151.84 جنيه للشراء.

152.65 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

12.75 جنيه للشراء.

12.76 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

11.87 جنيه للشراء.

12.86 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الأمريكي

استقرت أسعار الدولار الأمريكي، أمام العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الإثنين 20-5-2024، وسط ترقب المتعاملين لمزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأميركية في أعقاب تصريحات حذرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، رغم ظهور علامات تشير لتباطؤ التضخم.

واستقر الين الياباني عند 155.74 للدولار، مع ترقب المتعاملين لأي مؤشرات على تدخل حكومي. وتحركت العملة في نطاقات ضيقة خلال جلستي التداول الماضيتين بعد بداية مضطربة لشهر مايو في أعقاب تدخلات مشتبه بها من طوكيو لدعم الين.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل ارتفعت بأقل من المتوقع، مما أدى إلى توقع الأسواق خفضا لأسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، أو على الأقل خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، لكن تعليقات العديد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاءت حذرة بشأن موعد خفض الفائدة.ودفع ذلك المتعاملين إلى تقليص توقعات الخفض هذا العام إلى حوالي 46 نقطة أساس، فيما رأوا أن المركزي الأميركي سيتجه لخفض واحد فقط للفائدة في نوفمبر. وتترقب الأسواق تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، المقرر صدوره في 31 مايو.