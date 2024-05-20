معهد إعداد القادة يبحث التعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا

بحث الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي المصري للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة سبل التعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا بالأردن.

واستقبل الدكتور محمد حسن الوشاح رئيس جامعة العقبة للتكنولوجيا بالأردن، مدير معهد إعداد القادة، والوفد المرافق له بحضور ممثلي اتحاد الجامعات العربية.

وتم خلال الاجتماع بحث إمكانية الجامعة لاستضافة أحد البرامج التدريبية والتي تستهدف طلاب الجامعات العربية.

معهد إعداد القادة يسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات العربية

وقال مدير معهد إعداد القادة إن هذا اللقاء يأتي في إطار الزيارة الرسمية لوفد معهد إعداد القادة بعد اختيار المعهد عضوًا في المجلس العربي للأنشطة الطلابية، حيث نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات العربية في مجال تنمية قدرات الطلاب وصقل مهاراتهم القيادية، وتوفير فرص تدريبية متميزة لطلابنا العرب.

وتحدث الدكتور محمد الوشاح عن الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة على استغلالها لإنجاح هذا التعاون.

وقام بعمل جولة تفقدية رافقه فيها مدير معهد إعداد القادة والوفد المرافق له، ووفد الاتحاد، حيث اطلعوا على المدن الجامعية والمسارح والأماكن المخصصة لفعاليات الأنشطة الطلابية.

وعلى هامش الزيارة، حضر الوفد فعاليات اليوم العلمي لتكنولوجيا المعلومات الذي نظمته كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين.

وتكون وفد معهد إعداد القادة من الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد، وحمدى طه أمين عام المعهد، ومصطفى كامل الأمين المساعد للمعهد، وحضر من جانب اتحاد الجامعات العربية لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية، ودينا أبو رزق منسق شئون اتحاد الجامعات العربية، ومحمد زياد مدير مكتب الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ومالك الخوالدة .

كما حضر من جامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور محمد أمين المعايعة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، الدكتور محمود الكركي مدير دائرة العلاقات العامة بالجامعة.

