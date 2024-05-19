معهد إعداد القادة: اجتماعات تحضيرية لبرنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

أعلن معهد إعداد القادة عقد اجتماعين تحضيريين عبر تطبيق "زووم" بحضور قيادات الجامعة واتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة في جمهورية مصر العربية والطلاب المشاركين من 14 دولة عربية.

جاء ذلك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد برنامج تدريبي لإعداد قادة التنمية المستدامة بالجامعة الألمانية الأردنية.

وحضر خلال الاجتماع التحضيرى من جانب اتحاد الجامعات العربية: لينا البيطار مدير الإدارة العامة لاتحاد الجامعات العربية، ودينا أبو رزق منسق شئون اتحاد الجامعات العربية، ومن جانب الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتورة ظلال عقاب عويس عميدة شؤون الطلبة بالجامعة، وأريج خالد دعيبس رئيس شعبة الأنشطة، المهندس أحمد نصر عربيات رئيس شعبة البرلمان الطلابي والعمل السياسي، ومن جانب معهد إعداد القادة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وناقش الاجتماع جميع الأمور اللوجستية الخاصة بالبرنامج التدريبي المزمع عقده بمقر الجامعة الألمانية الأردنية بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ومعهد إعداد القادة.

وتعقد فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، والدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربي، الدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف وكيل المعهد الدكتور حسام الشريف.

مدير معهد إعداد القادة: إعداد كوادر قيادية مؤهلة لدفع عجلة التنمية المستدامة

وأكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، أن هذا البرنامج التدريبي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى إعداد كوادر قيادية مؤهلة لدفع عجلة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والعربى، ونحن فخورون بالشراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ هذا البرنامج الحيوي الذي سيسهم في تعزيز قدرات الشباب القيادية وتمكينهم من المساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وأشاد مدير معهد إعداد القادة بالجهود التي تبذلها الجامعة الألمانية الأردنية لاستضافة هذا الحدث المهم، معربًا عن تطلعه لنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه المرجوة.

وأكدت إدارة الجامعة الألمانية الأردنية جاهزيتها التامة لاستضافة البرنامج، مشيرة إلى توفر كل الإمكانات اللوجستية والتسهيلات اللازمة لضمان سير الفعاليات بشكل منظم ومثمر.

