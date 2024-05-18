معهد إعداد القادة يعقد البرنامج التدريبي لإعداد قادة التنمية المستدامة

يعقد معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية البرنامج التدريبي لإعداد قادة التنمية المستدامة بمقر الجامعة الألمانية الأردنية خلال الفترة من 20 إلى 24 مايو 2024، بمشاركة طلاب من 14 دولة عربية.

يأتي ذلك في خطوة تعكس مكانة مصر الريادية على المستوى العربي، وبعد الإعلان عن اختيار معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عضواً في مجلس إدارة المجلس العربي للأنشطة الطلابية لمدة 3 سنوات، والتابع لاتحاد الجامعات العربية.

ويأتي هذا البرنامج بتوجيهات ورعاية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربي، الدكتور علاء الدين الحلحولي، رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف وكيل المعهد الدكتور حسام الشريف.

حرص معهد إعداد القادة على التعاون مع الجامعات العربية

وأكد الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، على أهمية البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة، وإعداد قادة المستقبل وتمكينهم بالمهارات والقدرات اللازمة لقيادة مسيرة التنمية المستدامة في الوطن العربي، حيث يعمل المعهد على تنفيذ استراتيجية الوزارة ورؤيتها المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وفقًا لمبادئ التنمية المستدامة، حيث يعد هذا البرنامج النسخة الرابعة التي تجمع طلاب الوطن العربي لتأهيلهم وإعدادهم، مؤكداً حرص المعهد على تعزيز التعاون مع الجامعات العربية الشقيقة لتبادل الخبرات

وأعرب مدير معهد إعداد القادة عن إيمانه بأن الشباب هم محور التطوير والتقدم، وسيكون لهم دور كبير في بناء مستقبل الوطن العربي، داعياً إياهم إلى الاستفادة القصوى من فرص التعليم المتاحة، مع التحفيز على الابتكار وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق النجاح.

وأضاف مدير معهد إعداد القادة أن هذا البرنامج يسهم في توحيد الرؤى والمفاهيم بين الطلاب العرب، بهدف تكوين جيل من القادة المؤهلين لاتخاذ القرارات الصحيحة، كما يهدف إلى تأهيل الشباب لمتابعة التحولات والمتغيرات على الساحتين الوطنية والعالمية، وبناء جيل قادر على مواكبة تلك التحولات.

ويتضمن البرنامج التدريبي استقبال الوفود المشاركة، وعقد اجتماع تحضيري لها، وحفل الافتتاح، إلى جانب عدد من ورش العمل عن التنمية المستدامة وربطها بالتطوير، والقيادة والدبلوماسية، ومحاضرات توعوية عن القيادة الكاريزمية ومهارات بناء الشخصية. كما سيتم عمل جولة داخل الجامعة الألمانية الأردنية للتعرف على نظام الدراسة فيها وبنيتها التحتية.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب التوعوي فحسب، بل يشمل أيضاً الجانب الترفيهي، حيث سيتم حضور احتفالات الجامعة الألمانية الأردنية بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى عمل جولة سياحية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.

ويختتم البرنامج بفعاليات الجلسة الختامية وتوزيع شهادات الختام على المشاركين.

