اتحاد المصارف العربية يفتتح فعاليات ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر

افتتح اتحاد المصارف العربية فعاليات ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر اليوم الاثنين، والذي يمتد حتى ٢١ مايو ٢٠٢٤ ، في مدينة مسقط - سلطنة عمان.

ويعقد الملتقي بالتعاون مع البنك المركزي العماني وتحت رعاية وحضور الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني الفاضل طاهر بن سالم العمري والامين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح ، تحت شعار: " إدارة سليمة للمخاطر، نمو اقتصادي مستدام"، بحضور ومشاركة اكثر من 250 مشارك من المصارف العمانية والعربية

وشارك في هذا الملتقى نخبة مميزة من الخبراء العالميين والعرب في إدارة المخاطر بالإضافة إلى كبار المسؤولين في البنك المركزي العماني وخبراء من الأمانة العامة للجنة بازل للرقابة المصرفية فضلا عن خبراء ومسؤولين من البنوك المركزية العربية والسلطات الرقابية والمصارف العربية والعالمية.