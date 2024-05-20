طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج

تفضل الأمهات تحضير أشهى الوصفات الغذائية لأفراد أسرتها على مائدة الغداء لتقدم لهم وجبة صحية مفيدة لهم.

وتأتي الكفته في مقدمة الوصفات المحببة لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب والشهي والمفضله للأمهات لسهولة تحضيرها.

اليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير كفتة البطاطس بالدجاج بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- للتغليفة :

بقسماط : كوب (مطحون)

البيض : كوب (مخفوق)

الدقيق الأبيض : كوب

- صدر الدجاج : 1 صدر (مسلوق)

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومهروسة)

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- البصل : 1 حبة (صغير ومفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في محضرة الطعام، اخلطي صدر الدجاج مع البصل، والثوم، والبقدونس، والكزبرة الطازجة جيداً.

تبلي الخليط بالملح والفلفل.

أضيفي البطاطس واخلطي مرة أخرى حتى تحصلي على قوام عجينة الكفتة.

شكلي كفتة البطاطس بالدجاج على هيئة كرات أو أصابع.

غطّي كرات الكفتة بالبيض المخفوق، ثم غلفيها بخليط الدقيق والبقسماط.

أدخلي كفتة البطاطس للفريزر لحوالي 30 دقيقة حتى تتماسك.

في زيت غزير وساخن، اقلي كرات الكفتة حتى يصبح لونها ذهبياً.

صفّي الكفتة جيداً من الزيت الفائض، وقدميها ساخنة.