الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل كفتة البطاطس بالدجاج

بوابة الوفد الإلكترونية

تفضل الأمهات تحضير أشهى الوصفات الغذائية لأفراد أسرتها على مائدة الغداء لتقدم لهم وجبة صحية مفيدة لهم.

وتأتي الكفته في مقدمة الوصفات المحببة لدى الكبار والصغار لمذاقها الطيب والشهي والمفضله للأمهات لسهولة تحضيرها.

اليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير  كفتة البطاطس بالدجاج بخطوات سهلة وسريعة.

المقادير

- للتغليفة :

بقسماط : كوب (مطحون)

البيض : كوب (مخفوق)

الدقيق الأبيض : كوب

- صدر الدجاج : 1 صدر (مسلوق)

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومهروسة)

- بقدونس : حسب الرغبة (مفروم)

- الثوم : فص (مهروس)

- البصل : 1 حبة (صغير ومفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في محضرة الطعام، اخلطي صدر الدجاج مع البصل، والثوم، والبقدونس، والكزبرة الطازجة جيداً.

تبلي الخليط بالملح والفلفل.

أضيفي البطاطس واخلطي مرة أخرى حتى تحصلي على قوام عجينة الكفتة.

شكلي كفتة البطاطس بالدجاج على هيئة كرات أو أصابع.

غطّي كرات الكفتة بالبيض المخفوق، ثم غلفيها بخليط الدقيق والبقسماط.

أدخلي كفتة البطاطس للفريزر لحوالي 30 دقيقة حتى تتماسك.

في زيت غزير وساخن، اقلي كرات الكفتة حتى يصبح لونها ذهبياً.

صفّي الكفتة جيداً من الزيت الفائض، وقدميها ساخنة.

 

 

 

مواد متعلقة

أسعار زيت الطعام اليوم الأحد لدى تاجر الجملة.. بكام طن زيت الصويا

ضبط مبيدات زراعية وزيت طعام منتهي الصلاحية بالبحيرة

ضبط 660 لتر زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بسوهاج
الجريدة الورقية