الهيئة القبطية الإنجيلية بالإسكندرية تنظم مؤتمر "بناء الجمهورية الجديدة برؤية ثقافية"

تنظم الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية برئاسة الدكتور القس أندرية ذكى مؤتمر “ الجمهورية الجديدة : رؤية ثقافية ” الذى ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الانجيلية وذلك فى الفترة “٢٧-٢٩” مايو الجارى بالاسكندرية وذلك بحضور لفيف من المفكرين والمثقفين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والاعلاميين لمناقشة البعد الثقافى الجمهورية الجديدة

وقال الدكتور القس أندرية ذكى رئيس الهيئة القبطية الانجيلية “ نعيش اليوم مرحلة هامة من تاريخ مصر يتكاتف فيها الجميع من أجل بناء الجمهورية الجديدة والتى تقوم على أسس راسخة من العلم والمعرفة والعدل والمساواة ”

وأكد ذكى على أن الثقافة احد ركائز بناء الجمهورية الجديدة حيث تساهم فى تشكيل وتكوين قيم المجتمع ومبادئه كما أنها وسيلة قوية للتغيير والتقدم لبناء مستقبل افضل لمصر والاجيال القادمة

يذكر أن الهيئة القبطية الانجيلية من أبرز مؤسسات المجتمع المدنى حيث تقوم بخدمة ملايين المصريين ولها دور قوى وفعال فى المجتمع أما الطائفة الإنجيلية تهتم أيضا ببعض الخدمات فى المجتمع إلى جانب دورها الدينى.

وانشأ منتدى حوار الثقافات عام 1992، كجزء من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) ركز على قضايا ترتبط ارتباطا مباشرا في التنمية الثقافية: بناء التسامح وقبول الآخر، والاحترام المتبادل، التعايش السلمي، وغيرها، والتي تستهدف فئات متعددة من المجتمع.

تستمر وحدة الحوار في نشر وتعزيز ثقافة الحوار وبناء السلام عبر برامج وحدتي منتدى حوار الثقافات وبناء السلام، من خلال تمكين الفئات الفاعلة وخاصةً الشباب من المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية والأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، ليكونوا عوامل تغيير إيجابي في مؤسساتهم ومجتمعاتهم نحو تعزيز التماسك المجتمعي ومناهضة خطابات الكراهية، ويتم ذلك بالشراكة والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وغير الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إسهامًا في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يرتكز على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان ويحترم التنوع والاختلاف في إطار قانوني ودستوري عادل.

ويسعى المنتدى لتعزيز ثقافة الحوار من خلال خلق جو من الاحترام المتبادل وقبول التنوع، وتشجيع الاندماج الاجتماعي للمساهمة في خلق مجتمع تعددي والتعايش السلمي. وذلك من خلال استهداف فئات متعددة مثل المثقفين و صناع الرأي و القادة الدينيين و الاعلاميين و الاكاديميين