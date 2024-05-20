تدريب مجاني للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالوادي الجديد

ضمن مبادرة "حياة كريمة"..

تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، تنفيذ الدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة : التفصيل والخياطة ، والتى استفاد منها 10 متدربات ، ومهنة السباكة الصحية والتى يستفيد منها 10 متدربين ، وذلك بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب على المهن المطلوبة فى سوق العمل ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لخطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 والتى يجرى تنفيذها بمراكز التدريب المهنى والوحدات المتنقلة التابعة للمديرية.

ويأتي ذلك لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة ، او مساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ، والاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين علي مهن يحتاجها سوق العمل وطبقا لظروف كل محافظة من أجل توفير عمالة فنية مدربة من خلال تنمية قدراتهم واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين التقديم للحصول على البرامج المجانية من خلال مقرات مراكز التدريب الثابتة ، أو بإدارة بحوث العمالة بالمديرية ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة تؤهلهم للعمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى.

وأكد استمرار تقديم البرامج المجانية للشباب والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد.