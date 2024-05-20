الرقابة الصحية: الإعلام والفن أهم آليات إحداث التغيير الإيجابي بالمجتمع وتشكيل الرأي العام

أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التثقيف الصحي في زيادة الوعي والمعرفة الصحية بين الأفراد ومساعدتهم على اتخاذ قرارات سليمة من خلال نشر المعلومات الصحيحة وعرض مخاطر الممارسات الصحية الخاطئة وتأثيراتها على صحة الفرد والمجتمع ككل، مشيراً إلى الأهمية البالغة لدور الإعلام والفن في التثقيف الصحي من خلال تقديم البرامج التليفزيونية والإذاعية التي تركز على الصحة العامة والقضايا الصحية الراهنة وأحدث التطورات الطبية فضلًا عن تقديم النصائح وتناول المواضيع ودمج الرسائل الصحية الخطيرة وعرض طرق الوقاية منها بالدراما لزيادة وعي المواطنين وتعزيز فهمهم وتوعيتهم بطرق غير مباشرة.



وقام رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بتكريم عدد من رموز الإعلام الوطنية ممن ساهموا في دعم القطاع الصحي المصري من خلال تسليط الضوء على منظومة التأمين الصحي الشامل وجهود تطوير المنظومة الصحية في مصر، وهم: خيري رمضان، وجابر القرموطي.

كما حرصت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على تكريم عدد من الفنانين لأعمالهم الفنية التي عالجت قضايا الصحة العامة حيث تم تكريم السيناريست والشاعر/ د. مدحت العدل، على أعماله الفنية التي ساهمت في احداث تغيير اجتماعي إيجابي ولمست عدد من القضايا المجتمعية الهامة، بالإضافة إلى تكريم الفنانة/ نيللي كريم، عن دورها في مسلسل "تحت السيطرة" الذي ركز على تغيير الصورة النمطية عن قضية الإدمان وتناول أبعاد ومراحل العلاج، والفنان/ طه دسوقي، عن مسلسل "حالة خاصة" الذي ركز على مرض التوحد بمعالجة درامية مبتكرة، ومسلسل "بالطو" الذي ناقش تكليف الأطباء وأهم مشاكل مراكز الرعاية الأولية والدور الحيوي للمراكز والوحدات الصحية في نشر التثقيف الصحي بين المواطنين في المناطق النائية.

وثمن د.أحمد طه ، الجهود المبذولة من أيقونات الإعلام والفن في سبيل نشر الوعي الصحي باعتبارهم من أهم آليات إحداث التغيير الإيجابي بالمجتمع وتشكيل الرأي العام نحو قضايا التنمية والإصلاح وبناء مجتمعا أكثر وعيا وتقدما، مشيرا إلى العلاقة التفاعلية بين الإعلام والمجتمع حيث يتأثر كل منها بالآخر ويؤثر فيه.