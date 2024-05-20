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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس مجلس النواب يهنئ نادي الزمالك وجماهيره بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة لنادي الزمالك وجماهير الفريق والشعب المصري، بمناسبة تتويج نادى الزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربى - أمس.

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وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الأداء المشرف لفريق نادي الزمالك يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للجهاز الفني والإدارى واللاعبين متمنيًا دوام التوفيق للقلعة البيضاء.

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