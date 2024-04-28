رئيس الشيوخ المصري يستقبل رئيس مجلس النواب البحريني لدعم وتطوير العلاقات

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم بمقر المجلس أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحرينى و الوفد المرافق له.

أهمية دور البرلمان فى كل منهما فى دعم و تطوير علاقات البحرين ومصر

ورحب رئيس مجلس الشيوخ بالوفد الشقيق مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين لافتا إلى أهمية دور البرلمان فى كل منهما فى دعم و تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات للوصول بها إلى آفاق أرحب و هو ما يحقق مصلحة الشعبين فى ظل حرص القيادتين السياسيتين فى كل من مصر و البحرين على ذلك مشددا على أهمية تبادل الرؤى باستمرار بين الأشقاء خاصة فى تلك الظروف الدقيقة التى تمر بها أمتنا العربية و الإسلامية.

رئيس الشيوخ المصري يستقبل نظيره البحريني لدعم وتطوير العلاقات

رئيس الشيوخ المصري يستقبل نظيره البحريني لدعم وتطوير العلاقات

رئيس الشيوخ المصري يستقبل نظيره البحريني لدعم وتطوير العلاقات

رئيس الشيوخ المصري يستقبل نظيره البحريني لدعم وتطوير العلاقات

رئيس الشيوخ المصري يستقبل نظيره البحريني لدعم وتطوير العلاقات

رئيس الشيوخ المصري يستقبل نظيره البحريني لدعم وتطوير العلاقات

رئيس الشيوخ المصري يستقبل نظيره البحريني لدعم وتطوير العلاقات

من جانبه اشاد رئيس مجلس النواب البحرينى بحسن الاستقبال الذى لمسه منذ وصوله للقاهرة مؤكدا أن ذلك ليس بغريب عن مصر و المصريين مشيرا إلى دور مصر التاريخي فى دعم قضايا أشقاءها و امتها العربية و على رأسها القضية الفلسطينية.

ووجه " المسلم " الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة البحرين لتحقيق مزيد من التعاون و تبادل الخبرات بين البرلمانين المصرى - البحريني و رحب المستشار " عبد الرازق " بالدعوة متمنيا أن تتم فى أقرب وقت حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبى فوزى وكيلا مجلس الشيوخ و المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس.



