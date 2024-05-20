المشدد 5 سنوات لعامل خطف وهتك عرض طالبة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت؛ عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بخطف واحتجاز طالبة وهتك عرضها بدائرة مركز بلبيس.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد ورود بلاغا من «ن. س. ك» 16 عاما، طالبة، ومقيمة بدائرة مركز بلبيس، بأنه حال سيرها بالطريق العام أمام قريتها؛ فوجئت بأحد الأشخاص « على معرفة بها» يقوم بخطفها كرها عنها تحت تهديد السلاح، وقيامه باحتجازها داخل مسكنه والتعدي عليها بالضرب محدثاً ما بها من إصابات، وكذلك هتك عرضها بالقوة بأن استطالت يده لمواطن عفتها، إلا أنها تمكنت من الهرب.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى صحة الواقعة، وضبط مرتكبها ويدعى «إبراهيم. ج. س» 26 عاما، عامل، ومقيم بندر بلبيس، وتبين من التحريات قيام المتهم بخطف المجني عليها كرهًا عنها، واصطحابها إلى مسكنه، واحتجازها به، والتعدي عليها بالضرب محدثاً إصابتها، وكذلك قيامه بهتك عرضها بالقوة بأن استطالت يده لمواطن عفتها حال إحرازه سلاح أبيض.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، خطف المجني عليها بالإكراه إلى إحدى الأماكن النائية، قاصداً من ذلك إقصائها عن أعين الرقباء، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي هتك عرض المجني عليها بالقوة والتهديد، بأن قام بملامسة مناطق عفتها، وذلك حال حمله سلاح أبيض عبارة عن «كذلك» مهدداً إياها بإلحاق الأذي بها ما لم تمتثل لطلبه، قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك احتجازه للمجني عليها، والتعدي عليها بالضرب محدثا ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي والتى أعجزتها عن أشغالها مدة لا تقل عن 21 يوماً.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم بحقه.