كلية التربية الرياضية تحصل على المركز الأول في المهرجان الفنى للعروض المسرحية

حرص الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، على تهنئة فريق مسرح كلية التربية الرياضية لحصوله على المركز الاول على مستوى الجامعة في المهرجان الفنى السنوى للعروض المسرحية الطويلة "العرض الكبير".

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الجامعة حريصة اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب الإبداعية.

وقال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة بنها، أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمهرجانات تستهدف دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

من جانبه أعرب الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية في جامعة بنها، عن بالغ سعادته بطلابه من فريق المسرح وذلك لتصدرهم وحصولهم على المركز الأول بالمهرجان الذي شارك به 9 كليات من الجامعة متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح.

مهرجان المسرح للعروض المسرحية الطويلة



يذكر أن 9 كليات في جامعة بنها شاركت ، فى مهرجان المسرح للعروض المسرحية الطويلة ، والذى أقيم على مسرح مركز شباب طوخ من 15- 18 مايو الجاري ، وهم ( كلية التربيه الرياضية - كلية التربية النوعية - كلية العلوم - كلية الآداب - كلية التجاره بنها - كلية التجارة فرع العبور - كلية الفنون التطبيقية - كلية الحاسبات - كلية الحقوق)