شبانة : ٣ عناصر كانوا السبب في فوز الزمالك بالكونفيدرالية

قام محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، بتقديم خالص التهاني لفوز الزمالك بلقب الكونفيدرالية، مؤكدا على أن هذا اللقب أعاد للفريق الأبيض الكبرياء.

وأضاف شبانة أن هناك ٣ عناصر رئيسية كانت السبب في تحقيق اللقب الأفريقي، يأتي على رأسهم الجماهير البيضاء ومساندتها للفريق طوال فترات المباراة، وكأنهم ٧٠٠ ألف متفرج داخل استاد القاهرة.

واستكمل شبانة حديثه قائلا: العنصر الثاني هو اصرار اللاعبين وقوتهم داخل الملعب رغم نهاية مخزونهم البدني ومحاولات نهضة بركان التي جعلتهم يظهرون بشكل أفضل من مباراة الذهاب.

واختتم شبانة بالعنصر الثالث وهو مجلس إدارة الفريق والذي حاول توفير الاستقرار داخل النادي رغم كل الأزمات التي عصفت بالفريق في الفترة الأخيرة على حد وصفه