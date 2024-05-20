رئيس جامعة العريش يتابع سير أعمال الامتحانات

استكمل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، متابعة سير الامتحانات بمقر مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة والكليات وذلك للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/ 2024، شملت الجولة كليات الطب البيطري والتربية والتربية الرياضية والعلوم الزراعية البيئية والآداب، ورافق سيادته الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، على انتظام سير العملية الامتحانية، وعدم وجود أي معوقات، مشيدًا بالتزام الطلاب بكافة التوجيهات والإرشادات الخاصة بدخول اللجان، كما تفقد سيادته قاعات الامتحانات للاطمئنان على سهولة ويسر الامتحانات، والتأكد من عقدها في أجواء مناسبة للطلاب.



وأثنى الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على اعتماد النظام الإلكتروني لإجراء الامتحانات والتي تطبقه جميع كليات الجامعة، مشيدًا بدوره في تسريع عملية تصحيح الأوراق وإعلان النتائج بكل دقة وشفافية، وأكد على أن هذا النظام قد ساهم بشكل كبير في تحسين جودة أعمال الامتحانات، حيث يضمن حصول الطلاب على نتائجهم في أسرع وقت ممكن مع ضمان الدقة والشفافية.



وشدد رئيس الجامعة على سرعة إعلان النتائج النهائية لجميع الطلاب، مع ضمان الدقة والشفافية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية.



وتواصل سيادته مع الطلاب واستمع إلى احتياجاتهم، مؤكدًا على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة لهم لأداء الامتحانات على أكمل وجه، مشيدًا بالتزام الطلاب بالتعليمات.

تجهيزات الكلية واستعداداتها للامتحانات



وفي ختام الجولة، أشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكلية واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بضمان راحة الطلاب، متوجهًا بالشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.