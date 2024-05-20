تركيا تقدم التعازي للشعب الإيراني في وفاة إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته

قدمت تركيا التعازي للشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته وتؤكد التنسيق الوثيق مع السلطات الإيرانية بعد حادث تحطم المروحية

وفي سياق متصل قالت الوكالة الرسمية لإيران في بيان لها: استشهد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقوهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح أمس الأحد، سد قيزقلعة سي المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويًا..

مجلس صيانة الدستور في إيران:"محمد مخبر" يتولى مهام رئيس الجمهورية والانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني "هادي طحان نظيف" أن هئية مؤلفة من رؤساء السلطة القضائية والتشريعية والنائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، ستتولى صلاحيات رئيس البلاد، وسيتخذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما.

وعبر نظيف - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية " ارنا" اليوم الاثنين عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

وأوضح " أن الدستور الإيراني يراعي الأحكام اللازمة للمستجدات، وبالتالي وبموافقة قائد الثورة الإسلامية الإيراني علي الخامنئي، سيتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، وستكون هيئة مؤلفة من رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التشريعية والنائب الأول للرئيس ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال 50 يوما، مشيرا إلى أنه وفقا لما قاله قائد الثورة الإسلامية الإيراني فلن يكون هناك أي خلل أو مشكلة في إدارة البلاد وذلك بفضل الترتيبات والإجراءات القانونية المعتمدة في هذه الظروف.

وقد أصدر مجلس الوزراء الإيراني بيانا عقب اجتماع طارئ عقد اليوم /الاثنين/ قدم فيه التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم مروحية.

وأشاد الوزراء في بيانهم بالرئيس الراحل لجهوده الدؤوبة في منصبه، قائلين" إن رئيسي كرس حياته للأمة الإيرانية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية /إرنا/.

وأضاف البيان أن الرئيس الذي لا يعرف الكلل والمجتهد قدم التضحية القصوى على طريق خدمة أمته، اتخذ دائما خطوات لمساعدة الدولة على التقدم.

وقدم الوزراء التعازي في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ مقاطعة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ومهدي موسوي رئيس فريق حرس رئيسي، والمسؤولين الآخرين المرافقين لهم.

ولقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقون له بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان حتفهم في تحطم مروحية كانت تقلهم.



من هو إبراهيم رئيسي؟

ولد إبراهيم رئيسي سنة 1960 في حي نوغان في مدينة مشهد المقدسة، وما إن انتهى من مراحله الدراسية تولى النيابة العامة سنة 1980 في مدينة كرج غرب طهران ثم منصب المدعي العام بكرج في العام ذاته، وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام في طهران.

بعد رحيل الخميني تم تعيين إبراهيم رئيسي في منصب المدعي العام في طهران، وبقي في هذا المنصب من عام 1989 وحتى 1994.

وفى سنة 1994 تولى منصب رئيس دائرة التفتيش العامة في إيران وبقي حتى فيه عام 2004.

كان إبراهيم رئيسي من عام 2004 حتى 2014 المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية ومن 2014 حتى 2016 تولى منصب المدعي العام في إيران.

ترشح إبراهيم رئيسي للانتخابات الرئاسية الإيرانية في الـ 6 من أبريل عام 2017 وخسر في السباق الانتخابي أمام حسن روحاني الذي تمكن من الفوز بولاية ثانية.

ترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2021 وأعلن عن فوزه في 19 يونيو 2021 بنسبة بلغت 62 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين و29.77 في المائة من أصوات الناخبين المسجلين.

تولى إبراهيم رئيسي رئاسة إيران في الـ4 من أغسطس عام 2021 وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.