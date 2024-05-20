الذهب يرتفع والفضه تسجل أعلى مستوى في 11 عاما

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 20-5-2024، ليصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

إذ عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد ينفذ أول خفض لمعدلات الفائدة قريبا، في حين ارتفعت الفضة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 11 عاما.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 2448.98 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:14 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5 بالمئة إلى 2453.20 دولار.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة ويتوقع المستثمرون الآن فرصة 65 بالمئة لخفض معدلات الفائدة الأميركية بحلول سبتمبر.

وظل مؤشر الدولار ضعيفا، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي المقرر أن يصدر يوم الأربعاء، إلى جانب تعليقات عدد كبير من المتحدثين باسم المجلس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 32.08 دولار بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما.

وكتب محللون في إيه.إن.زد في مذكرة: "رخص الفضة نسبيا مقارنة بالذهب وقوة العوامل الأساسية المرتبطة بها يزيدان اهتمام المستثمرين".

وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1083.05 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023. وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1009.05 دولار.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3634 جنيها.

عيار 21 يسجل 3180 جنيها.

عيار 18 يسجل 2726 جنيها.

عيار 14 يسجل 2120 جنيها.

الجنيه الذهب 25440 جنيها

وارتفعت أسعار الذهب العالمية فوق 2415 دولار بعد تراجع اعانات البطالة الأمريكية وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي ساعدوا على انهاء زخم الهبوط بالنسبة للدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على أداء الذهب الذي توقف عن الصعود وفشل في تجميع الزخم الكافي للاستمرار في الصعود وتخطي حاجز المستوى 2400 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.