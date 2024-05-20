وكيل صحة الإسماعيلة تتفقد سير الامتحانات بمدارس التمريض

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن هناك انتظام في امتحانات مدارس التمريض بالإسماعيلية، وأن هناك متابعة دورية لسير العملية الامتحانية بانتظام داخل اللجان.

وأكدت خلال متابعتها سير امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الأول والثاني الثانوي في مدارس التمريض بالإسماعيلية، أن هناك نحو 22 لجنة بمدرسة المستقبل وتضم عدد 180 طالب بالصف الاول وعدد 272 طالب بالصف الثاني لمدارس تمريض المستقبل بنين والمستقبل بنات والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب التابعه لمديرية الشئون الصحية بالاسماعيليه.

وإطمأنت وكيل وزارة الصحة، على مستوى الامتحانات وتهيئة الأجواء للطلاب وتوافر كافة عناصر العملية التعليمية، ومستوى الأسئلة ،ومدي كفاية الوقت المحدد لها، وكذلك مدى مطابقتها للمناهج الدراسية خلال الفصل الدراسي.

وأشارت إلى أن المتابعة لمدارس التمريض يأتى بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بمتابعة سير وإنتظام الإمتحانات .

رافق وكيل الوزارة الدكتورة نورهان عادل القائم بأعمال إدارة التدريب، أمانى احمد محمد موجهة المدارس وهناء على فرج مسئول المدارس ،تحت إشراف دكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بالإسماعيلية.