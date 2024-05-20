الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

تعرف على فوائد الزنجبيل والثوم الصحية

الزنجبيل
الزنجبيل

الزنجبيل والثوم عنصران طبيعيان ذات فوائد صحية عديدة ولهما تأثيرات إيجابية على صحة الجسم.

txt

اليوم العالمي للشاي .. فوائد وأضرار أكثر المشروبات تناولاً بمعظم دول العالم

txt

سبب تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان

فوائد الزنجبيل:
1. تهدئة الغثيان والتقيؤ: يعتبر الزنجبيل مفيدًا في تخفيف الغثيان والتقيؤ المرتبطين بالحمل، والحركة، والعلاجات الكيميائية.

2. التخفيف من الالتهابات: يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهاب تعرف باسم الجينجيرونات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات  المرتبطة بالتهاب المفاصل والتهابات الجهاز التنفسي.

3. تعزيز الهضم: يساعد الزنجبيل في تحفيز الإفرازات الهضمية وتحسين حركة الأمعاء، مما يساعد على الهضم الجيد وتخفيف الانتفاخ والغازات.

4. تقوية جهاز المناعة: يحتوي الزنجبيل على مضادات أكسدة تساعد في تعزيز جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات والأمراض.

الزنجبيل

فوائد الثوم:
خصائص مضادة للميكروبات: يحتوي الثوم على مركبات مضادة للميكروبات تعرف باسم الأليسين، والتي يمكن أن تساعد في محاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات.

2. تقليل ضغط الدم: يشير العديد من الدراسات إلى أن الثوم يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يمكن أن يقلل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

3. خصائص مضادة للأكسدة: يحتوي الثوم على مضادات أكسدة تساعد في مكافحة التأكسد الضار في الجسم وتقليل تكوين الجذور الحرة.

4. دعم صحة الجهاز المناعي: يمكن للثوم تعزيز نشاط الجهاز المناعي وتعزيز الاستجابة المناعية للجسم.
 

مواد متعلقة

سبب تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان

اليوم العالمي للشاي .. فوائد وأضرار أكثر المشروبات تناولاً بمعظم دول العالم

عاجل.. مقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم المروحية

مسؤول إيراني: طائرة الرئيس احترقت بالكامل في حادث التحطم

رويترز: التوقعات ببقاء الرئيس الإيراني على قيد الحياة ضئيلة

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري
الجريدة الورقية