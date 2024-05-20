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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سبب تأجيل زيارة ولي العهد السعودي إلى اليابان

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان

أعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية اليوم الاثنين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجل زيارته التي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى اليابان بسبب "الحالة الصحية" لوالده الملك سلمان.

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كما أعلن الديوان الملكي السعودي امس الأحد أن فحوصًا طبية أجريت للملك سلمان بن عبد العزيز أظهرت أنه يعاني التهابًا في الرئة، مشيرًا إلى أن الأطباء أعدوا له برنامجًا علاجيًا قوامه مضاد حيوي.


وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحافي دوري إن زيارة بن سلمان التي كان مفترضا أن تجري من الاثنين حتى الخميس "ستعاد جدولتها بين البلدين".

وكان الهدف من هذه الرحلة الأولى لولي العهد السعودي إلى اليابان منذ عام 2019 أن تكون فرصة للرياض وطوكيو لتكثيف علاقاتهما الاقتصادية المهمة خصوصا في مجال الطاقة.

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