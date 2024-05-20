اليوم العالمي للشاي .. فوائد وأضرار أكثر المشروبات تناولاً بمعظم دول العالم

في الحادي والعشرين من مايو كل عام، يحتفي العالم باليوم العالمي للشاي وفقًا للأمم المتحدة التي تبنت القرار عام 2019 م، ودعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لقيادة الاحتفال بهذا اليوم.



وقد تبنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» فكرة الاحتفال بـ اليوم العالمي للشاي عام 2019 م وبناءً على ذلك قررت الأمم المتحدة، اعتماد يوم 21 مايو، لـ الاحتفال بـ الشاي، الذي يعد من أكثر المشروبات تناولا في معظم دول العالم

ويهدف يوم الشاي العالمي إلى زيادة الوعي بالتاريخ الطويل والأهمية الثقافية والاقتصادية العميقة للشاي في جميع أنحاء العالم، حيث يعد الهدف من اليوم هو ترويج وتعزيز الإجراءات الجماعية لتنفيذ الأنشطة لصالح الإنتاج والاستهلاك المستدامين للشاي.

فوائد الشاي

انخفاض نسبة الكوليسترول في الدم لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة

تقليل مخاطر ارتفاع السكر في الدم حيث تساهم مادة الثيافلافين والثيروبيجين، الموجودة في الشاي الأسود في تقليل خطر الإصابة بـ ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان لانه يحتوي على مادة البوليفينول الذي تعمل على التنظيم الصحي، لنمو الخلايا السرطانية وبقائها على قيد الحياة.

النوم بشكل جيد وتساعد على الاسترخاء وتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب

تنشيط الدماغ والذاكرة

تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية

تعزيز المناعة



أضرار الشاي

اصفرار الاسنان

الاصابة بالانيميا

الاصابة بالامساك

يسبب الارق

زيادة الوزن إذا تم إضافة السكر

كما تحتفل بعض الدول المنتجة للشاي بـ اليوم العالمي للشاي في 15 ديسمبر من كل عام منذ 2005، ومن بين تلك الدول “بنجلاديش، سريلانكا، نيبال، ملاوي، ماليزيا، أوغندا، الهند وتنزانيا، فيتنام، إندونيسيا، كينيا”.