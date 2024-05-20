الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الإثنين

الذهب
الذهب

أسعار الذهب .. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من اضطرابات وحروب تؤثر على سعر المعدن الاصفر.

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تراجع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

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ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 24 بـ3622


وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24

 
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3622 جنيهًا للبيع، مقابل 3600 جنيهًا في حالة الشراء

سعر جرام الذهب عيار 21


وصل سعر جرام الذهب عيار21 الأكثر تداولا في مصر نحو 3170 جنيهًا، مقابل 3150 جنيهًا في حالة الشراء

سعر جرام الذهب عيار 18 


وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2717 جنيهًا، و 2700 جنيها في حالة الشراء

 

 سعر الجنيه الذهب


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو25360 جنيه للبيع، و25200 جنيها في حالة الشراء

 

سعر الأوقية


وسجلت سعر الأوقية  نحو 2415 دولارًا للبيع و 2414 دولارًا للشراء.

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