تراجع أسعار الذهب فى التعاملات المسائية

تراجعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 19 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بشكل طفيف بواقع 5 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3165 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وهبطت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3165 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3617 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2712 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1808 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25320 جنيهًا.

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة في أميركا

أسعار الذهب

تتجه أسعار الذهب في ما يبدو اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التي صدرت في الآونة الأخيرة التوقعات بمضي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض الفائدة هذا العام.

وارتفع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2379.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، ويتجه لتسجيل ارتفاع بواقع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولار .

وهبط مؤشر الدولار 0.6% منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وشكلت البيانات التي نُشرت هذا الأسبوع وأظهرت تباطؤ التضخم أخبارا جيدة للاحتياطي الفيدرالي إلا أن صناع السياسة لم يكشفوا بشكل علني حتى الآن عن تغيرات في وجهات نظرهم بشأن توقيت تخفيضات الفائدة التي يعتقد مستثمرون أنها ستبدأ هذا العام.

ومعروف أن الذهب يوفر ملاذا للتحوط من التضخم، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 29.53 دولار للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة. كما هبط البلاديوم 1.1% إلى 982.77 دولار.

وصعد أسعار البلاتين 0.3% إلى 1060.15 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 في الجلسة السابقة. وزاد المعدن نحو 7% منذ بداية الأسبوع.