ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 24 بـ3622

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد في سوق الصاغة، ليسجل سعر الذهب عيار 21 زيادة بنحو 20 جنيهًا، وذلك حسبما جاء في آخر تحديث معلن لشعبة الذهب.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة التوتر التي تشهدها بعض دول العالم نتيجة الحروب والصراعات ومن أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

مصنعية الذهب

وتختلف مصنعية الذهب من محل لاخر ومن تاجر لاخر ومن منطقة لاخرى.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

العيار

السعر

سعر الجنيه الذهب

25,360.00

سعر الذهب عيار 24

3,622.90

سعر الذهب عيار 21

3,170.00

سعر الذهب عيار 18

2,717.10

سعر الذهب عيار 14

2,119.40