مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

يستمر البحث عن أهم مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 مايو 2024 والقنوات الناقلة، وهناك العديد من المباريات الهامة التي تقام اليوم الإثنين الموافق العشرين من مايو 2024 على مدار اليوم، وفي الدوري المصري يلعب المصري ضد إنبي وزد أف سي ضد الاتحاد اسكندري بينما يلعب المقاولون العرب ضد فاركو، وفي الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس ضد بولونيا.





مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 5- 2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة





المصري البورسعيدي ضد إنبي وتقام المباراة في تمام الرابعة عصراً وتبث عبر أون تايم سبورتس إتش دي.



المقاولون العرب ضد فاركو وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.



زد أف سي ضد الاتحاد السكندري وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر أون تايم سبورتس 2 إتش دي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 5- 2024 في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة





الجزيرة ضد الإمارات وتقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.



خورفكان ضد الشارقة وتقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.



الوحدة ضد العين وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.

البطائح ضد حتا وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية إتش دي.





مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 5- 2024 في الدوري البحريني والقنوات الناقلة





الرفاع ضد المنامة وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر البحرين الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 5- 2024 في الدوري الأردني والقنوات الناقلة





الحسين اربد د الفيصلي وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر الكأس.



السلط ضد الجليل وتقام المباراة في تمام السابعة مساء وتبث عبر الكأس.





مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 5- 2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ساليرنيتانا ضد هيلاس فيرونا وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.



بولونيا ضد يوفنتوس وتقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء وتبث عبر أبو ظبي الرياضية 1 إتش دي.







مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 5- 2024 في الدوري البلجيكي والقنوات الناقلة





جينك ضد رويال أنتويرب وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.





مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20 - 5- 2024 في الدوري الإسباني الدرجة الثانية والقنوات الناقلة



فياريال ب ضد الباسيتي وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.



إسبانيول ضد ريال أوفيدو وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء وتبث عبر بي إن سبورتس إتش دي.





