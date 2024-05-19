برشلونة يقسو على رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الاسباني

حقق فريق الكرة الاول بنادي برشلونة على ضيفه رايو فاليكانو (3-0)، مساء اليوم الأحد، على ملعب مونتجويك، في إطار الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإسباني.

أهداف المباراة..

وأنهى برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف مبكر، سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف بيدري هدفين، في الدقيقتين 72 و75.

ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 82 نقطة، ليضمن تواجده في المركز الثاني، ويتأهل إلى كأس السوبر الإسباني.

أما فاليكانو فتجمد رصيده عند 38 نقطة، في المركز السادس عشر.