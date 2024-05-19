فياريال يفرض التعاددل على ريال مدريد في الدوري الاسباني

فرض فريق الكرة الاول بنادي فياريال التعادل أمام ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف لكل فريق، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 37 من الدوري الإسباني.

أهداف مباراة ريال مدريد وفياريال

وسجل أهداف ريال مدريد، أردا جولر "ثنائية" (14 و45+2)، خوسيلو ماتو (30)، لوكاس فاسكيز (40)، بينما سجل سور لوث رباعية فياريال في الدقائق (39، 48، 52، و56).

ترتيب ريال مدريد وفياريال

وبهذا التعادل يواصل ريال مدريد تصدره جدول ترتيب الليجا برصيد 94 نقطة، علما بأن الميرنجي توج بلقب الليجا رسميا قبل 4 جولات من النهاية.