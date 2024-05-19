أسعار صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات المسائية

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 19 مايو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 46.96 جنيه للشراء، 47.06 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

الجنيه يحقق مكاسب أمام 6 عملات عربية

الجنيه المصري

واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسبه مقابل 6 عملات عربية خلال التعاملات المبكرة من جلسة، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع ، بعد المكاسب التي حققها مقابل الدولار الأمريكي .

وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 152 جنيها للشراء بتراجع 54 قرشاً، 154.57 جنيه للبيع بتراجع بلغت قيمتها 1.76 جنيه.

كما انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 12.49 جنيه بتراجع 12 قرشا، 12.52 جنيه للبيع بتراجع بلغت قيمته 11 قرشاً.

وانخفض سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بقيمة 12 قرشًا بعدما تراجع إلى مستوى 12.77 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري ليصل الى مستوى 124.16 جنيه للشراء بتراجع بلغ 8 قروش، و125.52 جنيه للبيع بتراجع بلغ نحو 52 قرشا.

وانخفض سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 11.88 جنيه للشراء بتراجع بلغ 12 قرشا، و12.88 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش.

وتراجع سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري مستوى 65.58 جنيه للشراء بتراجع بلغت قيمته 64 قرشاً، و66.30 جنيه للبيع بتراجع بنحو 61 قرشًا.

وكان الدولار قد سجل انخفاضاً بنحو 44 قرشاً أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي. حيث تراجع سعره في السوق الرسمية إلى مستوى 46.85 جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، مقارنة بسعر صرف يوم الخميس قبل الماضي والتي كان يجري تداولها عند مستوى 47.29 جنيه.