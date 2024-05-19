قطر تحقق فائضا 549 مليون دولار في موازنة الربع الأول 2024

قالت وزارة المالية فى قطر خلال تعاملات، اليوم الأحد 19 مايو، إن الموازنة العامة في قطر سجلت "في الربع الأول من عام 2024 فائضا قدره 2.0 مليار ريال قطري (548.9 مليون دولار)، وسوف يتم توجيه الفائض لتخفيض الدين العام وبالتالي لا يوجد فائض نقدي".

قطر

وأضافت وزارة المالية فى قطر "بلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول من عام 2024 عند نحو 53.4 مليار ريال قطري (14.8 مليار دولار)، بانخفاض بلغ نسبته نحو 22.1% مقارنة بالربع الأول من العام السابق".

وذكرت وزارة المالية فى قطر أن إجمالي الإنفاق العام بلغ "نحو 51.4 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 5.0% مقارنة بالربع الأول من العام السابق"، بحسب الاسواق العربية.

قطر تتوقع إبرام المزيد من اتفاقات الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل

الغاز الطبيعي المسال

تَوقَّع وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريده الكعبي الأربعاء أن تُوقِع بلاده المزيد من الاتفاقات الطويلة الأجل للإمداد بالغاز الطبيعي هذا العام، لتلبية الطلب العالمي المتزايد.

وقال الكعبي الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" العملاقة المملوكة للدولة إن الأخيرة ضمنت خلال العام الماضي بيع 25 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال وتتوقع "توقيع المزيد (من الاتفاقات) هذا العام".

وأكد الوزير خلال منتدى قطر الاقتصادي المنعقد في الدوحة أنّ "الأمر يتعلق فقط بالاتفاق على الشروط والأحكام والأسعار... لكن أعتقد أن هناك طلبًا كبيرًا سواء كان من آسيا أو من أوروبا".

وأضاف "أعتقد أن حتى أوروبا تدرك الآن أن عليها القيام بشيء مختلف لضمان (الإمدادات) الطويلة الأجل".

وقطر واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.

وتشكّل الدول الآسيوية (الصين واليابان وكوريا الجنوبية في المقدمة) السوق الرئيسية للغاز القطري، لكن تهافتت عليه الدول الأوروبية بشكل متزايد منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، لتخفيف اعتمادها على الغاز الروسي.

وفي فبراير الماضي، أعلنت قطر عن خطط لتوسيع جديد لحقل الشمال، مشيرةً إلى أن ذلك سيؤدي لرفع إنتاجها إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.

وأكد الكعبي الخميس أنه قد يكون هناك زيادة أكبر لطاقة قطر الإنتاجية للغاز الطبيعي المُسال.

وقال إنه "سيتمّ تقييم في المستقبل القدرة التقنية على تقديم المزيد في قطر، وإذا كان هناك المزيد، فمن المرجّح أن نفعل المزيد".

ويمتدّ حقل الشمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، تحت مياه الخليج حتى الأراضي الإيرانية ويضمّ حوالى 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم، بحسب تقديرات شركة "قطر للطاقة".

في الأشهر الأخيرة، أبرمت قطر عقودًا للإمداد بالغاز الطبيعي المُسال مع عدد من مجموعات الطاقة العالمية بينها "توتال" الفرنسية و"شل" البريطانية و"بترونت" الهندية و"سينوبك" الصينية و"إيني" الإيطالية".