"وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ" .. مشروبات أعدت للمؤمنين فى الجنة

نعيم الجنة الذي أعده الله تعالى للمؤمنين فى الآخرة لا يعد ولا يحصى، من قصور ومساكن من ذهب، وأشجار وثمار مختلفة الطعم والشكل، قال تعالى: «وَتِلْكَ الجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ* لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ»، والشراب المتنوع فيها، والأنهار من العسل، واللبن، والخمر الذي لا يُذهب العقل، قال تعالى : «يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ* بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشارِبِينَ* لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ».

والجنة فيها جميع أنواع المأكولات والمشروبات وستكون تلك المأكولات والمشروبات تحت طلب المؤمن في الجنة، ومشروبات أهل الجنة متعددة منها:

شراب السلسبيل:

وهو ماء سهل الشرب والمرور من الفم الى الحلق الى البطن لأنه عذب من نبع في الجنة اسمها سلسبيل، تنبع من جنة عدن، وسميت سلسبيل لأنّها تسيل على أهل الجنة أينما وجدوا وقال الله تعالى: «وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا».

عين تسنيم:

وهي عين ماء تجري تحت العرش لقوله تعالى: «وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ»، اذاً هذه عيناً في الجنة للمقربين لله سبحانه وتعالى، ويدل التسنيم على العلى في الأعلى.

الكافور:

وهو شراب للأبرار في الجنة حيث قال الله تعالى في محكم كتابه: «إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا»، ويقال إنها عين ماء في الجنة اسمها كافورا وأن رائحتها جميلةٌ جداً وطيبةٌ فوق الوصف وهي عين مخصوص للأبرار من عباد الله عز وجل وكافور الدنيا له فوائد كثيرة جدا.

شراب الزنجبيل:

وهو أيضاً شراب أهل الجنة لقوله تعالى: «وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا»، اذاً قد جعل الله الزنجبيل من نعائم أهل الجنة لما له من فوائد عظيمةً في الدنيا وله دوراً كبيراً في الرعاية الصحية وقد سمي قديماً بالدواء العظيم .

شراب الخمر:

في الجنة هو غير خمر أهل الدنيا فهو منزه عن خمر هذه الدنيا وفسقها، والله سبحانه وتعالى وعد عباده الصالحين بأنهار من الخمر في الجنة فقد قال الله تعالى: «وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ»، فخمر الجنة لا يذهب العقل بل طعمه لذيذ فيه لذة للروح.

شراب العسل:

هو شراب طيب حلو المذاق بل نهر من أنهار الجنة من العسل المصفى لا شمع فيه، حيث قال الله تعالى: «فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آَسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى».

شراب اللبن:

وهو أيضاً شراب أهل الجنة وهو لبن لا يتغير طعمه شديد البياض ونهر جارٍ لا ينضب ابداً حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ وَبَحْرَ الْعَسَلِ وَبَحْرَ اللَّبَنِ وَبَحْرَ الْخَمْرِ».