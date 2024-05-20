أبناؤنا في الخارج| إتاحة امتحانات اللغة الأجنبية للمرحلة الابتدائية 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات اللغة الأجنبية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023-2024 لطلاب بنظام "أبناؤنا في الخارج".

وحمّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منصة "أبناؤنا في الخارج" امتحانات اللغة الأجنبية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في مناهج الفصل الدراسي الثاني.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب نظام "أبناؤنا في الخارج"، يوم السبت، الموافق 18 مايو 2024، إلكترونيًا، وتنتهي يوم الأحد الموافق 2 يونيو 2024.

آلية امتحانات اللغة الأجنبية لطلاب "أبناؤنا في الخارج"

ويؤدي طلاب نظام "أبناؤنا في الخارج" امتحانات اللغة الأجنبية إلكترونيًا من خلال تحميل ورقة الامتحان pdf والإجابة عليها ثم تحميلها مرة أخرى.

وتحتوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني لأبنائنا في الخارج على أسئلة جميعها اختيار من متعدد من بين أربعة اختيارات لجميع المواد لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

ووجهت وزارة التربية والتعليم الطلاب على نظام أبناؤنا في الخارج إلى قراءة أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني بشكل جيد والإجابة عليها فى نفس ورقة الأسئلة عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على طلاب نظام أبنائنا في الخارج بأنه في حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال.

رابط تحميل امتحانات اللغة الأجنبية

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا رسميا لتحميل امتحانات اللغة الأجنبية لنظام أبناؤنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني بصيغة PDF لجميع الصفوف الدراسية.

ولتحميل ملفات امتحانات الفصل الدراسي الثاني بنظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف الدراسية بصيغة PDF بحسب الجدول المعلن (اضغط هنا).

خطوات أداء امتحانات اللغة الأجنبية 2024

١. الدخول على الرابط المخصص لتحميل امتحانات أبنائنا في الخارج.

٢. تحميل ملف امتحانات اللغة الأجنبية بصيغة PDF.

٣. طباعة امتحانات اللغة الأجنبية.

٤. كتابة البيانات الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى.

٥. الإجابة على أسئلة امتحانات اللغة الأجنبية من خلال وضع علامة صح على الإجابة الصحيحة في الاختيارات.

٦. أخذ صورة ضوئية من امتحانات أبنائنا في الخارج بعد الحل.

٧. رفع الامتحانات على الرابط المخصص لذلك على منصة أبنائنا في الخارج (اضغط هنا).



