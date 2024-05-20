شيخ الأزهر يتضامن مع إيران ويدعو لرئيسي ومرافقيه

أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة.

ودعا شيخ الأزهر الشريف، أن يحيط الله عز وجل، الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته، قائلًا: “أعرب عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، وأدعو الله أن يحيط الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته”.

انعقاد لجنة طارئة للبحث عن رئيس إيران

الرئيس الإيراني

تقرر انعقاد جلسة طارئة للجنة إدارة الأزمات الحكومية في إيران، من أجل متابعة عمليات البحث عن طائرة التي سقطت اضطراريًا ضمن موكب الرئيس الإيراني غرب البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية .

وأكد رئيس الهلال الأحمر بيرحسين كوليوند للتلفزيون الإيراني، أن 40 فريقًا يشارك في عمليات البحث عن مروحية الرئيس، مشيرًا إلى أنه يصعب مواصلة البحث جويًا بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأضاف، تم إرسال ٨ سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتعرضت المروحية التي كانت تقلّ الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين لحادث وجارٍ البحث.

شيخ الأزهر يدعو صُناع القرار العالمي لتعلم الإنسانية من شعوبهم

على صعيد آخر قال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن العالم أصابه ما يمكن تسميته بظاهرة "الانفصام العالمي"، وقد برزت هذه الظاهرة بشكل واضح بعد العدوان الصهيوني على غزة، فنرى بعض الدول تعلن عن مد إحدى يديها بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، ويدها الأخرى ممدودة بالسلاح والعدة والعتاد العسكري للكيان الصهيوني، ليستمر في ممارسة القتل والإرهاب، مشددًا فضيلته على أن التقدم في صناعة السلاح لا ينتج حضارة.

على صُنَّاع القرار العالمي التحلي بالحكمة:

أضاف شيخ الأزهر، خلال استقباله السيدة آنه دورته ريجلسن، سفيرة الدنمارك لدى القاهرة، بمشيخة الأزهر، أنه على صُنَّاع القرار العالمي التحلي بالحكمة والعقل، والاستماع لإرادة الشعوب التي خرجت ترفض الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الصهاينة في غزة، مؤكدًا أن مظاهرات اليوم التي نراها في معظم العواصم الأوروبية والأمريكية، إن لم يتم احتواؤها في أسرع وقت والاستماع إليها بحكمة وعقلانية، فلا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تنجم عنه، وأن الغرب وأمريكا مطالبان باستيعاب الدرس، والتيقن من أن سياسات الإقصاء والاحتكار ودعم الاحتلال وصم الآذان ستكلِّفهم كثيرًا.

دعا الإمام الأكبر صُناع القرار في الغرب لتعلم الإنسانية من شعوبهم؛ الذين نقدرهم ونقدر دورهم في دعم الحق الفلسطيني.

من جانبها، أعربت سفيرة الدنمارك عن سعادتها بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيرة إلى أن بلادها قد اتخذت خطوات عدة لدعم الحق الفلسطيني، وأن الدنمارك قد صوتت لصالح فلسطين في مشروع القرار حول أحقيتها في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة،

أشارت إلى افتتاح الدنمارك مستشفى ميداني في غزة خلال الأسبوع الماضي.