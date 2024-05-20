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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد شحاتة يكشف تفاصيل استبداله في مباراة نهضة بركان

محمد شحاتة لاعب الزمالك
محمد شحاتة لاعب الزمالك

كشف محمد شحاتة، نجم نادي الزمالك تفاصيل استبداله في مباراة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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وقال محمد شحاتة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فضل ربنا أن أتوج بأول بطولة مع الزمالك، أشكر جمهور الزمالك على الدعم".
وأضاف: "تعرضت لشد عضلي، ولم استطع التحرك بها، وأبلغت الطبيب بأنني سأتحامل، ولكن الطبيب فضل عدم المجازفة وأحترم قراره".
وأتم محمد شحاتة تصريحاته قائلًا: "لاعبو نادي الزمالك الكبار هم أشقائي، وأشكرهم وأشكر الجماهير والجهاز الفني على التتويج بالبطولة".
وتغلب نادي الزمالك على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد، على إستاد القاهرة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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