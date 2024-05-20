الإثنين 20 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هشام نصر: نعمل على إعادة بناء نادي الزمالك

هشام نصر نائب رئيس
هشام نصر نائب رئيس الزمالك

اشاد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها القوية للفارس الأبيض في مباراة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية.

txt

هشام نصر: جمهور الزمالك هو البطل الحقيقي

وقال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: “ الفترة المقبلة سنبني نادي الزمالك في مختلف الألعاب ليعود لمكانته المعهودة ”.

وأضاف: “ جمهور الزمالك وفي ومخلص وهم الأبطال في لقاء الليلة ”.

وأتم: “ نوجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ونتمنى أن تكون الروح الرياضية موجودة دائماً ”.

الجريدة الورقية