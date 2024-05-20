هشام نصر: نعمل على إعادة بناء نادي الزمالك

اشاد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك بجماهير القلعة البيضاء بعد مساندتها القوية للفارس الأبيض في مباراة أمام نهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: “ الفترة المقبلة سنبني نادي الزمالك في مختلف الألعاب ليعود لمكانته المعهودة ”.

وأضاف: “ جمهور الزمالك وفي ومخلص وهم الأبطال في لقاء الليلة ”.

وأتم: “ نوجه الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي ونتمنى أن تكون الروح الرياضية موجودة دائماً ”.