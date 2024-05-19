رئيس نادى سبورتنج : نور الشربينى ستظل فخر النادي بالاسكواش

وجه أحمد حسن رئيس نادى سبورتنج حديثه للاعبة الاسكواش نور الشربيني التى حصلت على المركز الثاني ببطولة العالم التي أقيمت بالقاهرة خلال الفترة ٩ إلى ١٨ مايو ٢٠٢٤ بأن القادم أفضل وأنها لاعبة لها مكانتها فى لعبة الاسكواش على مستوى العالم خلال السنوات الماضية وحتى يناير الماضى عندما حصلت على المركز الأول ببطولة Florida Open 2024 المقامة بأمريكا خلال الفترة من ٩ إلى ١٤ يناير

٢٠٢٤بعد فوزها في المباراة النهائية على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة بنتيجة 3-0.

وتابع حسن في تصريحاته للوفد “ نادى سبورتنج فخور بالبطلة العالمية نور الشربينى كونها من أبناء النادى وانها حققت إنجاز تاريخى فى الاسكواش يفخر به النادى وايضا رفعت أسم وعلم مصر فى بطولات العالم ”

وأختتم رئيس نادى سبورتنج حديثه مؤكدا على ان أسم نور الشربينى سيبقى أسطورة لكل من يحلم بممارسة الاسكواش وانها مثال يحتذى به كبطلة من أبطال النادى

يذكر أن بطلة الاسكواش نور الشربيني حصدت 7 ألقاب سابقة ببطولة العالم من بينهم 5 نسخ على التوالي، جاءت كالتالي:

1ـ 2015 نور الشربيني (مصر)

2ـ 2016 نور الشربيني (مصر)

3ـ 2018-2019 نور الشربيني (مصر)

4ـ 2019-2020 نور الشربيني (مصر)

5ـ 2020-2021 نور الشربيني (مصر)

6ـ 2021-2022 نور الشربيني (مصر)

7ـ 2022-2023 نور الشربيني (مصر)