شاهد هدف الزمالك في نهضة بركان (فيديو)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الأول في شباك نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

جاء هدف الزمالك عن طريق اللاعب أحمد حمدي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة.

شاهد.. هدف أحمد حمدي في مرمى نهضة بركان

وتعرض حمدي لإصابة أدت لخروجه مبكرًا في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف.

وحال انتهت مواجهة الزمالك أمام نهضة بركان بهذه النتيجة، فأن الفارس الأبيض سيتوج رسميًا ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، ليصبح أول فريق مصري يفوز باللقب لمرتين، بعدما توج باللقب خلال عام 2019، على حساب الفريق ذاته، لكن بركلات الترجيح.