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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد هدف الزمالك في نهضة بركان (فيديو)

الزمالك
الزمالك

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل الهدف الأول في شباك نهضة بركان المغربي، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

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ضغط مكثف من نهضة بركان أمام الزمالك

جاء هدف الزمالك عن طريق اللاعب أحمد حمدي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول من المباراة.

شاهد.. هدف أحمد حمدي في مرمى نهضة بركان

 

وتعرض حمدي لإصابة أدت لخروجه مبكرًا في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، والذي انتهى بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف.

وحال انتهت مواجهة الزمالك أمام نهضة بركان بهذه النتيجة، فأن الفارس الأبيض سيتوج رسميًا ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، ليصبح أول فريق مصري يفوز باللقب لمرتين، بعدما توج باللقب خلال عام 2019، على حساب الفريق ذاته، لكن بركلات الترجيح.

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