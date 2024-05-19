ضغط مكثف من نهضة بركان أمام الزمالك

بدأ نهضة بركان بالضغط على الزمالك بعد تلقيه هدفا في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ستاد القاهرة الدولي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.





تلقت شباك نهضة بركان الهدف الأول عبر أحمد حمدي في الدقيقة 23 بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الفريق المغربي.



كان نهضة بركان في بداية المباراة يلعب بشكل دفاعي ومتراجع من أجل تأمين تقدمه في مباراة الذهاب بهدفين لهدف في المغرب.



فك الفريق المغربي تكتله بعدما كان متركزا بشكل دفاعي في وسط ملعبه، وكثف من محاولاته وسدد باسين لاعب نهضة بركان تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى في الدقيقة 32 قبل أن يسدد ياسين البحيري لاعب النهضة تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لصالح الزمالك لكنها مرت أعلى العارضة.



تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك:



حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.



فيما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:



حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.