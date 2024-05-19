أوبك: تتوقع دوراً أكبر لإفريقيا والأسواق الناشئة في إنتاج النفط

أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في أحدث تقرير شهري صدر عن مقرها في فيينا، أنها تؤمن بدور أكبر لإفريقيا والأسواق الناشئة في استخراج النفط على المدى المتوسط.

وقال مدير قسم الأبحاث في منظمة أوبك، عائض القحطاني " نؤمن بمستقبل إفريقيا ونرى كل الطلب العالمي على النفط تقريبًا يخرج من الأسواق الناشئة... الاقتصاد العالمي يتضاعف على الأقل في الحجم والدول الناشئة تستحوذ على نصيب الأسد من الطلب على الطاقة في المستقبل".

وأشار القحطاني إلى التوقعات بأن الإمدادات من خارج دول أوبك ستقود السوق، على المدى المتوسط، وسط تطلعات إلى إضافة 7 ملايين برميل من النفط يوميًا من البرازيل وجيانا وكندا.

بدورها، توقعت إيرين نكيم إتيوبيو، أحد كبار محللي صناعة البترول، تزايد الطلب على المعروض من "أوبك"، مع ارتفاع الطلب إلى حوالي 40% من حصة سوق النفط بحلول عام 2045.

وتناول تقرير "أوبك" الشهري التطورات الأخيرة في مجال التكرير والتجارة في القارة وأثرها على أسعار وتوافر المنتجات النفطية المكررة، ففي حين أن طاقة التكرير في إفريقيا محدودة حتى الآن، فإن التطورات الجديدة - بما في ذلك آلاف البرميل المنتجة يوميًا في نيجيريا - تعيد تشكيل القطاع.