قبل اجتماع أوبك.. العراق: نرفض أي تخفيضات على الإنتاج

صرح وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قائلًا إن العراق نفذ ما يكفي من التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط ولن يوافق على أي تخفيضات جديدة تتبناها مجموعة أوبك+ في اجتماعها المزمع في الأول من يونيو.

وردًا على تساؤل إذا كان العراق سيوافق على تمديد تخفيضات أوبك+ الطوعية في اجتماع الأول من يونيو، قال حيان عبد الغني: "العراق خفض (الإنتاج) بما فيه الكفاية ولن يوافق على أي تخفيض مقبل".

يأتي ذلك في ظل تكهنات بأن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك، قد تمدد بعض تخفيضات الإنتاج الطوعية إذا لم يرتفع الطلب.

توقعات بانخفاض المتوسط السنوي لسلة خامات أوبك لـ81.7 دولار 2024





ذكرت النشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن تقديرات منظمة أوبك تشير إلى ارتفاع المتوسط الشهري لسعر سلة خامات أوبك خلال شهر مارس 2024 إلى 84.13 دولار للبرميل، أي بنسبة ارتفاع 3.6% مقارنة بالشهر السابق.

بينما تشير توقعات منظمة أوبك إلى انخفاض المتوسط السنوى لسعر سلة خاماتها فى عام 2024 إلى 81.7 دولار للبرميل، أى بنسبة تراجع تبلغ 1.5% مقارنة بعام 2023.

وتابع التقرير، أن متوسط أسعار سلة خامات أوبك قد ارتفع في شهر فبراير 2024 بنسبة 1.4% (1.2 دولار للبرميل مقارنة بشهر يناير 2024 ، ليبلغ 81.2 دولار للبرميل.

وأضاف التقرير يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التفاؤل المحيط بالنمو الاقتصادي العالمي في عام 2024، والمؤشرات على تعزيز أساسيات سوق النفط المادية، والتغطية المكشوفة فى سوق العقود الآجلة، والمخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في إمدادات النفط في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن انخفاض إمدادات الخام الخفيف في حوض الأطلسى، والتعافى التدريجي للطلب من مصافى التكرير الأمريكية، وتجدد الاهتمام بالشراء من شركات التكرير الصينية.

النفط يتراجع مع زيادة المخزونات الأمريكية



تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة خلال جلسة، اليوم الأربعاء 8 مايو، في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك+ في الشهر المقبل.

وهبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 30 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل 0.36% ليصل إلى مستوى 82.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش.