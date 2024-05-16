مراعاة قواعد الصياغة الفنية لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الثاني.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمراعاة أن تكون أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل.

كما نبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة التدرج فى مستويات أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والابتعاد عن التعقيد.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

وزير التعليم يوجه بانضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم والتشديد على إجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 نهائيًا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منع دخول الهاتف المحمول سواء مع الطالب أو المراقب داخل اللجان الفرعية لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأت الوزارة تهدف إلى ضبط امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع مديري المديريات التعليمية بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.