حرمان 700 أسرة بأبو المطامير من توصيل الغاز الطبيعي

رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتوفير الاحتياجات اللازمة، إلا أن بعض المسئولين قد تناسوا مناطق المنشية الجديدة والبرعصي ومنطقة المستشفي العام، التابعة لكردون مدينة أبو المطامير، حيث يعاني أكثر من 700 أسرة من عدم توصيل الغاز الطبيعي إلي منازلهم، والذي لايبعد أكثر من 50 مترا عن المناطق التي تم توصيل خدمة الغاز إليها .

"الوفد" حرصت على التعرف بمشاكل المواطنين ومطالبهم، وفي البداية أكد محمد الطودي _تاجر _ نعاني من عدم توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلي منازلنا ، دون أي أسباب تمنع توصيل الخدمة، خاصة مع وجود الصرف الصحي، ويتم تحصيل خدمة الصرف الصحي علي فواتير امياه كل شهر، فما يمنع وصول الغاز الطبيعي إلينا، خاصة مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لتغطية المحافظات بخدمة الغاز الطبيعي ،مع العلم بأننا تقدمنا بالعديد من الطلبات و الشكاوى منذ أكثر من عشرة سنوات ولا مجيب

ويطالب أشرف شادي، بسرعة توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل،قائلًا:" نرجوا إنقاذنا من بائعي أنابيب البوتاجاز حيث يتم بيعها ب 135 جنية ، وفي شهر رمضان والاعياد بأكثر من ذلك، فى الوقت الذى تم توصيل الغاز الطبيعي لبعض القري المجاورة لنا والتابعة لمشروع حياة كريمة".

50 مترًا بين خط الغاز الطبيعي والمناطق المحرومة

ويقول محمد صابر أحد مواطن، خط الغاز الطبيعي لا يبعد عن المنطقة أكثر من 50 مترًا، مشيرًا إلى أن المنطقة لديها كافة الشروط اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي والحصول على حقوق المواطنين، لتحقيق المساواة بين الجميع.