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السبت 20 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أبريل

فاتورة الغاز
فاتورة الغاز

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر إبريل.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل" عن خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أبريل الجاري وذلك استعدادًا لدفعها وتجنبًا لانقطاع الخدمة.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي لشهر أبريل في سطور: 
يمكن الدخول إلى الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي
https://www.petrotrade.com.eg/billing/billq.aspx
النقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة
كتابة اسم صاحب العداد
كتابة الرقم القومي
كتابة رقم العدد الموجود أعلى الفاتورة
النقر على كلمة " استعلام"

كما يمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال  الاتي:
المحفظة الالكترونية الخاصة بك في شركات الاتصالات المختلفة
من خلال خدمات كاش أو فوري
يمكن الدفع من خلال الموقع الالكتروني للشركة
ادفع من خلال استخدام بطاقة الصراف الآلي.

 الدفع من خلال خدمات أمان أو مصاري.

تطبيق استعلام فاتورة الغاز بتروتريد
اماكن دفع الفاتورة
 موقع ماي فوري

موقع جوميا

 خدمة فوري

 خدمة مصاري
خدمة  بي

 خدمة ممكن أو ضامن

خدماتي للدفع الإلكتروني

 منافذ أمان

وللاستعلام عن فاتورة الغاز، خصّصت بتروتريد للخدمات البترولية، مجموعة من الأرقام، للرد على استفسارات العملاء، أو للإبلاغ عن الحالات الطارئة، وأيضا الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية عن طريق الاتي:

رقمي ( 5727 و 122 )من أي هاتف محمول.

الرقم 09000727 من أي خط أرضي.

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