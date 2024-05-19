بفستان قصير.. روبي تستعرض جمالها في حفلها الأخير| سعر صادم

أحيت النجمة روبي حفلها الأخير بمتحف الحضارات بمنطقة الفسطاط، لتخطف الأنظار بإطلالة جريئة وجذابة عكست جمالها الساحر.

لفتت روبي الأنظار بفستان جريء لامع من السكويت الذهبي، قصير فوق الركبة وبأكمام طويلة، وبتصميم واسع، من العلامة التجارية Bytimo، ويصل سعره إلى 22 ألف جنيه، ولم تبالغ في إرتداء المجوهرات؛ لتسلط الضوء على فستانها الساحر، فإكتفت بخاتم رقيق في أحد اليدين.

روبي

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة روبي تصفيفة شعر جذابة، تاركة خصلاتها البنية القصيرة تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي اللامع، ليبرز مع جمالها وأنوثتها.

ووضعت مكياجًا ناعمًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر بني، كما أبرزت جمال عينيها بالكحل والآيشادو بدرجات البني المدمجة مع الشيمر، بالإضافة للرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة.

روبي

"على خطى السندريلا"| روبي تتألق بفستان يثير الضجة

وكانت روبي ظهرت سابقًا بإطلالة جذابة ومميزة، مرتدية فستان قصير مصنوع من الجينز، ومطرز بأزرار كبيرة الحجم على الجانبين، مع حزام ليحدد الخصر، وساعد الفستان على ظهورها بلوك يشبه إطلالات السندريلا سعاد حسني.

وحمل فستان روبي في آخر حفلاتها توقيع إحدى العلامات التجارية الشهيرة، وبلغ سعره 420 دولار أمريكي، كما نسقت معه حذاء مسطح باللون الأبيض، وكان سعره 501 يورو مما أثار الدهشة بين متابعيها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات المرصعة بالألماس.

وتألقت روبي بتصفيفة شعر عكست تتماشى مع استايلها الجذاب، تاركة خصلاتها البنية القصيرة تتدلى بصيحة الويفي اللامع، كما وضعت مكياج مستوحى من الألوان الترابية، فأبرزت جمال عينيها الساحرتين بظلال العين البنية، وحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها السمراء.

وعلقت الفنانة روبي على الحفل، معبرة عن مدى استمتاعها بتلك الأجواء والحب المتبادل بينها وبين الجمهور، ونشرت مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت: "حقيقي كانت الليلة حلوة أوي مع جمهور وادي دجلة.. إيه الموود القمر ده.. بحبكم".

وكانت روبي قد أطلقت مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" كأول أغنياتها الصيفية لهذا العام، والأغنية من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.