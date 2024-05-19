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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أوباما وسامسون على مقاعد بدلاء الزمالك في مباراة نهضة بركان

أوباما
أوباما

كشف جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك اختيارات الأبيض أمام نهضة بركان المغربي في نهائي كأس  الكونفيدرالية الأفريقية.
 

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معين شعباني يعلن تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في نهائي الكونفدرالية يلا شوت اليوم


وشهدت مقاعد بدلاء الزمالك تواجد يوسف أوباما ومصطفى شلبي وسامسون، بالإضافة لـ ناصر منسي.

دكة بدلاء الزمالك جاءت على التالي: محمد صبحي، ومهاب  ياسر، و مصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي، و ياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار".

وكانت مباراة الذهاب أنتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف لحصد اللقب للمره الثانيه بعد فوزه بالكأس موسم ٢٠١٩ على نفس الفريق باستاد الجيش ببرج العرب.

ووصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل المغرب.
 

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