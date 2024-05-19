مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في نهائي الكونفدرالية يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر في نهائي الكونفدرالية يلا شوت اليوم ، بعد ساعات قليلة، سيفتح استاد القاهرة أبوابه بفارغ الصبر لاستقبال جماهير الزمالك المتحمسة، التي تنتظر بلهفة حلم التتويج بلقب كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الثانية في تاريخ النادي. يعتبر هذا النهائي الكبير فرصة لرفع أول الألقاب في هذا الموسم، وذلك عندما يتقابل الفريق الأبيض مع نظيره نهضة بركان في مباراة النهائي.

سيشهد استاد القاهرة توافد المشجعين بأعداد هائلة، حيث ستكون الأجواء مليئة بالحماس والتفاؤل. يتطلع عشاق الزمالك إلى رؤية فريقهم يحقق الانتصار ويحقق اللقب الغالي، مما يضفي جواً خاصاً على الملعب.

هذا اللقاء ليس مجرد مباراة عادية، بل هو محطة تاريخية مهمة في مسيرة النادي، ولذلك يتطلع كل مشجع إلى أن يكون شاهداً على لحظات الانتصار والتتويج. تتجه الأنظار نحو الملعب، حيث يتجمع الجمهور لمؤازرة فريقهم وتشجيعه بكل قوة.

سيكون الزمالك على موعد مع تحدٍ كبير في هذه المباراة، ولكنه مستعد للقتال من أجل تحقيق الفوز وتحقيق الحلم الغالي. بالتأكيد، سيكون هذا اللقاء مثيراً ومشوقاً للغاية، حيث يتحدى الزمالك ونهضة بركان بكل قوة للوصول إلى قمة التتويج باللقب.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية بث مباشر

عشاق الزمالك يعيشون في حالة من التفاؤل الشديد رغم خسارة الفريق في مباراة الإياب بنتيجة 2-1 أمام نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ينظرون إلى تاريخ النادي الأبيض بثقة وأمل، متطلعين لرؤية تكرار لسيناريو الانتصار في المواجهة الحاسمة، مثلما حدث في الماضي الذي شهد تحقيق الزمالك لإنجازات كبيرة في البطولات القارية.

في نهائي بطولة أبطال الدوري الإفريقي عام 1996، وبعد خسارة الزمالك في مباراة الذهاب أمام شوتنج ستارز النيجيري، نجح الفريق في تحقيق العودة الرائعة بالفوز في المباراة الإياب على أرضه بنتيجة مماثلة وحسم اللقب بفضل روح الإصرار والتفاؤل.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت

كذلك، في بطولة الأفروأسيوية عام 1997، تعرض الزمالك لهزيمة في مباراة الذهاب أمام بوهانج الكوري، ولكنه تمكن من تحقيق الانتصار في المباراة الإياب على أرضه والتتويج باللقب، مؤكدًا على قدرته على التعافي وتحقيق النجاح حتى في ظل الصعوبات.

ومع تاريخ نهضة بركان كجسر ذهبي لتتويج الزمالك بلقب الكونفيدرالية في عام 2019، يأمل الجمهور الأبيض في تكرار هذا الإنجاز والتفوق في المواجهة الحاسمة. إلى جانب ذلك، فإن دعم الجماهير يعتبر عاملاً أساسيًا للفريق الأبيض، حيث يحثون الجماهير على تقديم الدعم الكامل في الملعب لتحفيز اللاعبين وتحقيق الفوز.

علاوة على ذلك، يعتبر المدرب التونسي معين شعباني، الذي يقود نهضة بركان، معرفة تامة بالكرة المصرية وذلك بفضل خبرته السابقة في تدريب الفرق المصرية والتونسية، وهو الأمر الذي يجعله يدرك جيدًا أهمية دعم الجماهير وقوة الزمالك في الملعب.

بهذه العوامل المجتمعة، يتطلع عشاق الزمالك بتفاؤل كبير إلى لقاء النهائي، متمنين تكرار تاريخ النجاح والتتويج باللقب الغالي لمرة أخرى.

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء اليوم الأحد، الموافق 19 من شهر مايو الجاري، ليكون هو موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان، وذلك في ذهاب نهائي بطولة كأس الاتحاد الإفريقي «الكونفدرالية» هذا الموسم 2023-2024.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والتاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.