معين شعباني يعلن تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك

نهائي الكونفدرالية

كشف التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي لمواجهة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.



تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.



فيما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

