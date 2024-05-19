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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نهائي الكونفدرالية

معين شعباني يعلن تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك

نهضة بركان
نهضة بركان

كشف التونسي معين الشعباني المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي لمواجهة الزمالك المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.
 

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الجزيري يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان

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حازم إمام وبناته يدعمان الزمالك أمام نهضة بركان

تشكيل نهضة بركان ضد الزمالك: 

حراسة المرمى: حمزة حمياني
خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.
خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.
خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري ياسين - يوسف مهيري.
 

فيما جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.
خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".
خط الهجوم : سيف الجزيري.
 

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معين شعباني يعلن تشكيل نهضة بركان أمام الزمالك

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