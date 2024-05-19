وزير الداخلية الإيراني: الوصول إلى مروحية الرئيس رئيسي قد يستغرق بعض الوقت بسبب الظروف الجوية

قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إلى المروحية.

وأضاف وحيدي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) - أن الرئيس الإيراني والوفد المرافق له كانوا عائدین من مراسم تدشين سد "قيز قلعة سي"، بعدة مروحيات واضطرت إحدى المروحيات الى الهبوط الصعب بسبب الظروف الجوية السيئة، مشيرا إلى أن فرق الإغاثة المختلفة تتحرك نحو المنطقة، لكن بسبب الضباب وسوء الأحوال الجوية قد يستغرق الوصول إلى مكان حادث المروحية بعض الوقت والعمل مازال تحت السيطرة، معربا عن أمله في الوصول إلى موقع الحادث سريعا.

وردا على سؤال حول إمكانية التواصل مع مرافقي الرئيس الإيراني، أشار وحيدي إلى أنه تم التواصل مع بعض المرافقين لكن نظرا لأن المنطقة معقدة وصعوبة التواصل فيها، نأمل أن تصل فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث عاجلا وتزودنا بالمزيد من المعلومات.

وكانت فرق البحث والإنقاذ قد وصلت، في وقت سابق من اليوم، إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه في منطقة ورزقان بمحافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وأفادت المعلومات بأنه تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية السيئة، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا.

وتعرضت مروحية الرئیس الإيراني والوفد المرافق له إلى حادث "الهبوط الصعب" في محافظة آذربيجان الشرقية في إيران .

وأشارت (إرنا) إلى أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقلّ الرئيس الإيراني، ووزير الخارجية الإيراني حسین أميرعبداللهيان ومحافظ آذربيجان الشرقية الإيراني مالك رحمتي، وبعض المسؤولين الآخرين، وهي واحدة من ثلاث طائرات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.